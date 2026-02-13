Carnevale di Verona, pronta la task force di Amia per il Venardi Gnocolar.

Pronta la task force di Amia per il Venardi Gnocolar: i mezzi sfileranno in chiusura del tradizionale corteo del Carnevale di Verona, ripristinando la pulizia delle strade da migliaia e migliaia di coriandoli, stelle filanti e tutto ciò che si accumula durante la manifestazione. Il centro città si prepara a festeggiare in allegria il Venardi Gnocolar e Amia ha predisposto una task force straordinaria per far fronte alla pulizia degli spazi dopo la sfilata, che quest’anno avrà un tracciato diverso rispetto agli anni precedenti, snodandosi da Borgo Trento a San Zeno, attraversando l’Adige su Ponte della Vittoria.

La task force è composta da oltre una trentina di operatori, per la maggior parte concentrata in coda al corteo. Al seguito dei carri, sono previsti 10 macchine spazzatrici e 13 netturbini dotati di soffiatori che con il getto di aria porteranno al centro della strada coriandoli, stelle filanti e altro materiale a terra in modo da rendere più efficace il passaggio delle spazzatrici. A supporto di questi team, un camion compattatore e relativo personale seguirà i lavori ricevendo tutto ciò che caricano le spazzatrici. E ancora, un netturbino con vaschetta si occuperà dei rifiuti abbandonati non raccoglibili dalle spazzatrici. Altro personale sarà invece al seguito dei cavalli e dell’asino in groppa al quale sfilerà, come da tradizione, il Papà del Gnoco in apertura di corteo.

Occhio alle battaglie con uova e farina.

Tutte le operazioni saranno coordinate da tre ispettori, che monitoreranno non solo la sfilata ma tutta l’area della città antica compresa la zona di piazza Bra, dove fervono i preparativi della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. E ancora, è in forze in centro anche un mezzo specifico per la pulizia e la sanificazione della pavimentazione in caso di “battaglie” con uova e farina. Pur vietate anche quest’anno, l’azienda è comunque pronta a intervenire sia lungo il tracciato dei carri che in altri punti qualora dovessero effettivamente verificarsi episodi e relativa sporcizia a terra.

I servizi straordinari di Amia per il Carnevale di Verona sono iniziati già nei giorni scorsi con le sfilate di quartiere. Mercoledì toccherà poi a Parona per la Festa de la Renga.