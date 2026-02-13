Inaugurazione Anno Accademico Università di Verona: programma, ospiti e lectio magistralis.

L’Università di Verona è pronta per l’inaugurazione del suo 43esimo anno accademico: il programma e gli ospiti. La cerimonia solenne si terrà giovedì 5 marzo, alle ore 10:30, nell’aula magna del Polo Zanotto. Sarà un momento cruciale per l’ateneo, segnato dalla prima grande relazione programmatica della rettrice Chiara Leardini, che traccerà le linee guida per il triennio 2026-2028.

Ricerca d’eccellenza e robotica.

Il programma della mattinata mette in luce l’alto profilo scientifico dell’ateneo scaligero. Verrà presentato il progetto “Peace”, coordinato dalla docente Marianna Purgato, vincitrice del finanziamento europeo ERC Consolidator Grant. La ricerca si concentra sullo sviluppo di supporti psicologici avanzati per i bambini che vivono in contesti di emergenza, un tema di estrema attualità.

L’attesa è alta anche per la lectio magistralis affidata a Maria Chiara Carrozza, già ministra dell’Istruzione e presidente del Cnr. La docente affronterà un tema di frontiera: “Robotica e intelligenza artificiale per accrescere il potenziale umano”, esplorando come le nuove tecnologie possano integrare e potenziare le capacità dell’uomo.

Il futuro dell’ateneo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Damiano Tommasi e del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, la parola passerà ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

La rettrice Leardini chiuderà la mattinata delineando un progetto che mira a rafforzare l’identità dell’Università di Verona non solo sul territorio, ma anche a livello nazionale ed europeo. La cerimonia, come da tradizione, si concluderà con il canto del “Gaudeamus igitur” eseguito dal coro universitario e un brindisi augurale.