Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale da Fiva.

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale da Fiva– Fédération Internationale des Véhicules Anciens, la principale istituzione mondiale dedicata alla salvaguardia dei veicoli storici. La federazione ha conferito al museo uno Special Recognition per la lunga e costante dedizione alla tutela, valorizzazione e divulgazione della cultura motoristica a livello internazionale.

Il riconoscimento è stato consegnato personalmente dal presidente Fiva Alberto Scuro e dalla vicepresidente Nataša Grom Jerina, a Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, presso la sede museale di Villafranca di Verona.

Le motivazioni.

Nella motivazione ufficiale, la Fiva Culture Commission ha sottolineato come il Museo Nicolis rappresenti “una delle collezioni più suggestive al mondo”, capace di raccontare la storia della tecnologia del Novecento attraverso dieci raccolte tematiche aperte al pubblico, che comprendono oltre 200 automobili d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette e un vasto patrimonio di strumenti musicali, macchine fotografiche, macchine per scrivere e memorabilia.

Particolarmente apprezzata è stata anche la dimensione dinamica del museo, definito non come una semplice esposizione statica, ma come un “archivio vivente”, dove restauro, ricerca e storytelling si intrecciano per mantenere viva la memoria storica e stimolare la curiosità delle nuove generazioni.

Il Museo Nicolis è stato inoltre premiato per la sua intensa attività di divulgazione culturale: contenuti multimediali settimanali sui principali canali digitali, collaborazioni con scuole e università, visite guidate gratuite ogni weekend, che trasformano l’esperienza museale in un momento di apprendimento coinvolgente, accessibile e inclusivo.

Un riconoscimento particolare è stato riservato anche al ruolo del museo come motore culturale del territorio, capace di contribuire alla definizione di Villafranca di Verona come “Città dei Motori” e di promuovere sinergie virtuose tra pubblico e privato, come il biglietto integrato con i principali attrattori del Comune di Villafranca: il Castello Scaligero e Palazzo Bottagisio.

Silvia Nicolis: “Omaggio alla visione di papà Luciano”.

“Questo riconoscimento internazionale da parte di Fiva ci onora profondamente e rende omaggio alla visione di mio padre Luciano, ai 25 anni di impegno del Museo Nicolis e al lavoro quotidiano di un team che crede nel valore della cultura tecnica e d’impresa come patrimonio vivo. Il riconoscimento della più autorevole istituzione mondiale dei veicoli storici rafforza la nostra responsabilità nel preservare, interpretare e trasmettere il patrimonio motoristico come espressione di identità, innovazione e memoria collettiva, aperta alle nuove generazioni e a un pubblico internazionale”, dichiara Silvia Nicolis, presidente del Museo.