L’università di Verona ospita l’AlberoLibro delle Olimpiadi

L’università di Verona, città olimpica, ha ospitato l’AlberoLibro 2025, la scultura luminosa che celebra la lettura come gesto collettivo e sostenibile. L’installazione è stata inaugurata martedì 16 dicembre alle 11, proseguendo il viaggio che dal 2 dicembre ha già toccato Monza, Roma e Pieve di Soligo, portando con sé 2026 volumi, simboli dei valori olimpici di conoscenza, condivisione e partecipazione.

Promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il contributo di Regione Lombardia, Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura e Comune di Pieve di Soligo, in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e lo studio di design Finemateria e grazie al supporto degli sponsor UBroker e Elcograf-Gruppo Pozzoni, AlberoLibro 2025 fa ufficialmente parte del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il grande percorso che unisce sport, cultura e territori.

AlberoLibro di Verona, cento libri tematici sullo sport.

L’AlberoLibro a Verona ospita 100 libri tematici sullo sport selezionati da Paolo Maggioni, giornalista escrittore, conduttore della Domenica Sportiva Rai e ideatore della Biblioteca dello sport Gianni Mura. I volumi raccontano storie di campioni, avventure olimpiche e sfide collettive, mettendo al centro i valori sportivi che guidano il progetto dell’Olimpiade Culturale. I volumi, tutti nuovi e acquistati in librerie di prossimità per sostenere la filiera editoriale locale e promuovere una cultura diffusa e sostenibile, saranno poi donati al Sistema bibliotecario di ateneo che provvederà a catalogarli e a renderli disponibili per il prestito.

Cuore simbolico del progetto è l’iniziativa Libri Olimpici che prevede la distribuzione di 2026 libri alle scuole di Lombardia e Veneto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, come segno di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi della Cultura saranno così fortemente sostenute dai libri, veicoli di conoscenza, approfondimento e partecipazione.

All’inaugurazione di martedì 16 dicembre al Polo Zanotto sono intervenuti il prorettore Giovanni De Manzoni, il presidente della Commissione Giochi olimpici di Ateneo Federico Schena, la coordinatrice del Sistema bibliotecario Daniela Brunelli e il direttore della Fondazione Mondadori Paolo Verri. Erano inoltre presenti il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, la presidente del Consiglio studentesco Irene Lupi e il presidente di Esu Verona Claudio Valente.

L’inaugurazione dell’AlberoLibro rappresenta il primo evento di una serie di iniziative che rientrano nel progetto di ateneo UniVerso i Giochi olimpici 2026, che nei prossimi mesi offrirà una serie di incontri dedicati alle Olimpiadi, in un ideale cammino di accompagnamento alla cerimonia di apertura che si terrà il 6 febbraio a Milano, mentre Verona ospiterà la cerimonia di chiusura il 22 febbraio.