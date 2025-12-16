Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over”

Nelle Circoscrizioni di Verona ritorna il “Capodanno nei Quartieri”: cenoni, musica e balli.

Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65. L’iniziativa, alla sua quarta edizione e promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e abitative, permetterà a oltre 750 veronesi Over 65 di celebrare l’arrivo del 2026 in un ambiente familiare e accogliente, senza doversi allontanare troppo da casa.

Il format, apprezzato dalla cittadinanza, si realizza attraverso l’organizzazione di nove eventi diffusi sul territorio, frutto della collaborazione tra il Comune e una rete di associazioni ed enti del Terzo Settore.

Divertimento a costo contenuto.

L’obiettivo primario è favorire l’aggregazione e combattere l’isolamento, offrendo una festa completa con un contributo accessibile. Con 20 euro, i partecipanti potranno godere di una serata che prevede diverse opzioni: una cena completa a più portate o un ricco buffet, sempre accompagnati da intrattenimento con musica, balli e giochi di società.

Dai dati storici emerge che l’iniziativa ha continuato a crescere, passando dai 670 posti del 2022 (con 9 associazioni) ai 700 posti del 2023 (10 realtà coinvolte). Nel 2024 si era raggiunto il picco di oltre 850 posti con 11 eventi.

La forza del volontariato e le novità 2026.

L’assessora alle Politiche sociali e al Terzo Settore, Luisa Ceni, ha spiegato che “l’edizione 2026 registra una lieve flessione nel numero totale di posti e di eventi rispetto all’anno precedente, poiché alcune feste previste non si sono potute tenere per vari motivi“.

Una novità di quest’anno è l’introduzione di un ulteriore evento nell’8ª Circoscrizione, al Circolo Primo Maggio, per rispondere alla grande richiesta di partecipazione da parte del territorio.

Programma delle feste.

Nella 2ª Circoscrizione saranno due gli appuntamenti: l’Aps Equestre Horse Valley ospiterà una cena con menù a più portate e musica dal vivo in Corte Molon, mentre l’Auser Circolo di Socializzazione Quinzano Aps proporrà una cena servita nella sede di Piazza Righetti.

La 3ª Circoscrizione ha tre eventi in programma: l’Associazione Insieme nel tempo libero Aps organizza cenone, musica e auguri al Ristorante Olimpia (Stadio). L’Aps Tamzarà invita i partecipanti alla Sala Civica di Borgo Nuovo per un’iniziativa che prevede un contributo ridotto di 10 euro e la condivisione di cibo. L’Associazione Tropical Butterfly Ets Aps propone una serata danzante con musica e ballo liscio presso l’Auditorium di Via Marin Faliero al Saval.

Nella 4ª Circoscrizione il capodanno si festeggia al Centro Comunità di Via Velin, organizzato da NOI La Sorgente Aps, con cena, animazione e balli.

In 7ª Circoscrizione è l’Associazione La Mongolfiera di San Michele a curare la festa presso la scuola elementare Don Mercante, con musica dal vivo, ballo e servizio catering.

Infine, l’8ª Circoscrizione raddoppia l’offerta: la Parrocchia di San Giuseppe in Santa Maria Assunta organizza cena, giochi e brindisi nella sala parrocchiale di Montorio, e la Cooperativa Sociale Panta Rei offrirà un cenone con musica e intrattenimento presso il Circolo 1 Maggio.