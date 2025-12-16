Concerto, vino e panettone: la festa di Natale al mercato coperto

Il “Natale diffuso a Verona” fa tappa al mercato coperto: sabato concerto, degustazioni e stand.

Grazie al progetto “Natale Diffuso a Verona”, sabato 20 dicembre, grande festa al mercato coperto di Campagna Amica. Galleria Filippini quindi, diventerà un punto d’incontro di convivialità, musica e solidarietà. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico e della Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Programma.

La mattinata si aprirà alle ore 10:30 con il concerto del Corpo Bandistico “Arrigo Boito” di San Michele Extra, che allieterà i visitatori con le più belle cantiche di Natale.

Successivamente, intorno alle ore 11:30, il Mercato si trasformerà in un luogo di convivialità, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di scambiarsi gli auguri di buone feste con una degustazione a base di vino locale e panettone.

Lega del Filo d’Oro.

L’evento non sarà solo un momento di festa, ma anche un’occasione per la solidarietà, grazie alla presenza della Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’ente, impegnato a favore delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, sarà presente al Mercato Coperto con un suo stand informativo.

I visitatori potranno conoscere le attività di assistenza e riabilitazione che la Fondazione promuove quotidianamente e scoprire le modalità per contribuire attivamente alla causa.

L’impegno della Fondazione non si limiterà alla Galleria Filippini: i volontari saranno presenti con un punto informativo anche giovedì 18 dicembre al mercato di Borgo Trento in Piazza Vittorio Veneto e venerdì 19 dicembre al mercato di Avesa.