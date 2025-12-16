Passeggiata notturna tra i “Presepi sotto le stelle” a Vestenanova

Passeggiata notturna e canti natalizi: a Vestenanova la prima edizione di “Presepi sotto le stelle”.

Magia in Valdalpone: a Vestenanova torna la passeggiata notturna tra i “Presepi Sotto le Stelle”, un suggestivo percorso tra luci e canti natalizi. L’evento, patrocinato dal Comune, è in programma per sabato 10 gennaio 2026 e promette una serata ricca di atmosfera e tradizione nella splendida cornice delle colline dell’Alta Valdalpone. L’iniziativa è organizzata con la partecipazione della Pro Loco di Vestenanova e il contributo di BVR Banca.

Programma.

Il ritrovo è alle ore 16:30 agli impianti sportivi nel tendone riscaldato della Pro Loco. La partenza della passeggiata sui sentieri è fissata per le ore 17. Lungo il percorso serale, illuminato solo dai presepi e dal cielo stellato, i camminatori potranno ammirare le creazioni artistiche disseminate tra i sentieri. L’esperienza sarà arricchita da canti Natalizi e dalla presenza di un punto ristoro che offrirà bevande calde. L’itinerario, di natura escursionistica e notturna, richiede ai partecipanti di munirsi di scarpe da trekking, torcia e bastone.

Ritorno e cena.

Una volta conclusa la passeggiata, alle ore 20:30, il ritrovo sarà nuovamente al tendone riscaldato della Pro Loco per una risottata conviviale, accompagnata da ulteriori canti Natalizi per concludere la serata in allegria.

L’evento ha un costo di 10 euro ed è a numero chiuso. Le iscrizioni devono pervenire entro il 9 gennaio 2026 contattando Alessandra al 3495839730 (solo WhatsApp) o Alimentari Paola di Vestenanova.