Malcesine, ingresso libero per la rassegna di Fondazione Aida

Palazzo dei Capitani: in programma a Malcesine una rassegna cinematografica gratuita fino a marzo 2026.
Malcesine, torna la rassegna cinematografica al palazzo dei Capitani con cinque appuntamenti a ingresso libero. La rassegna, in programma fino al 27 marzo 2026, è organizzata da Fondazione Aida, con la direzione artistica di Stefano Colli, in collaborazione con il Comune di Malcesine.
Il ciclo di proiezioni spazia tra generi diversi, ponendo l’accento su temi come l’educazione, la memoria storica, l’inclusione e la crescita individuale.
Programma.
La rassegna si apre venerdì 19 dicembre alle ore 20:30 con The Holdovers di Alexander Payne, una commedia drammatica ambientata in un collegio nel 1970.
Si prosegue venerdì 2 gennaio con Il robot selvaggio di Chris Sanders, un film d’animazione adatto a tutta la famiglia, che affronta i temi di empatia e natura.
In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 30 gennaio sarà proiettato Jojo Rabbit di Taika Waititi, una commedia drammatica che usa lo sguardo di un bambino per affrontare il fanatismo nella Germania nazista.
Il 27 febbraio è la volta di Un mondo a parte di Riccardo Milani, che racconta la vicenda di un insegnante e la sua scuola come simbolo di resistenza culturale.
La rassegna si conclude venerdì 27 marzo con Il maestro che promise il mare di Patricia Font, un film biografico sulla Guerra Civile Spagnola.
Tutte le proiezioni si terranno alle ore 20:30.