Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato in un negozio del centro di Verona.

Nello specifico, un 34enne, cittadino extracomunitario già noto alle forze dell’ordine e sul territorio nazionale senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre si impossessava di diversi capi di abbigliamento, indossandoli e rompendo la placca antitaccheggio. L’uomo, però, veniva osservato dall’addetto alla vigilanza proprio mentre prendeva i capi di abbigliamento per poi recarsi in uno dei camerini di prova, non per verificare se la taglia fosse quella giusta, ma solo per rimuovere i dispositivi di allarme e indossarli sotto al proprio vestiario.

Smascherato dall’addetto alla vigilanza.

Un piano quasi perfetto, se non fosse stato proprio per l’attenzione dell’addetto alla vigilanza che, già prima che il malintenzionato uscisse dal camerino di prova, aveva allertato i carabinieri, i quali giungevano immediatamente sul posto riuscendo a fermare il 34enne proprio nel momento in cui era al varco d’uscita del negozio. Nella circostanza, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona smascheravano l’uomo recuperando tutta la refurtiva, per un valore di circa 300 euro, subito riconsegnata al gestore dell’esercizio.

Pertanto, i militari dell’Arma, informata la Procura della Repubblica di Verona, arrestavano il 34enne poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale carabinieri di via Salvo D’Acquisto. Nella mattinata odierna l’uomo veniva condotto innanzi al giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’arresto, applicava la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria e, a seguito di richiesta patteggiamento, lo condannava a 10 mesi di reclusione e alla multa di 309 euro.