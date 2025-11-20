Nuovo presidente e nuovo direttivo per i commercianti di Villafranca

Confcommercio Villafranca ha un nuovo presidente e un nuovo direttivo.

Fabrizio Mura è il nuovo presidente della delegazione di Villafranca di Verona di Confcommercio. La nomina è stata decisa dall’assemblea elettiva riunitasi ieri, mercoledì 19 novembre.



Socio dell’Oreficeria Peretti, Mura raccoglie il testimone da Roberto Turcato, del quale era vicepresidente nel precedente mandato. Nel nuovo direttivo, si registra ora un’inversione di ruoli: Turcato sarà il suo vice insieme a Roberta Dalfini, titolare di Casa del Corredo SNC.



Completano il consiglio: Vittoria Ferrarese (CivicoDue), Mara Bailo (azienda omonima), Elisabetta Serpelloni (Lanai SRL), Andrea Pozzerle (Lepanto 2), Daniele Arrigo (ditta Menegazzi Annalisa) e Marco Ferrante (Refer).



“Un passaggio di consegne nel segno della continuità per rappresentare al meglio le istanze dei commercianti, degli operatori dei servizi e del turismo nel comune più popoloso della provincia, dove il terziario di mercato è vitale e chiamato ad affrontare sfide importanti”, sottolinea il neopresidente Mura.