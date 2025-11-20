Scaffalature per furgoni: l’elemento che trasforma il veicolo in una postazione di lavoro efficiente

La crescita dell’e-commerce in Europa sta trasformando profondamente il modo in cui le imprese organizzano la propria logistica su strada. Il Rapporto sull’eCommerce europeo 2025 registra un fatturato B2C salito a 819 miliardi di euro, con regioni come l’Europa meridionale (+9%) ed orientale (+18%) che stanno cambiando la geografia del commercio digitale. L’aumento della penetrazione di Internet, arrivata al 93%, e di quella degli acquirenti online (73% tra 16 e 74 anni) spinge a ripensare l’infrastruttura dei servizi di consegna e assistenza a domicilio.



Questa nuova domanda di mobilità operativa rende il furgone un anello importante della catena del valore: non solo mezzo di trasporto, ma unità produttiva itinerante. La richiesta crescente di consegne rapide, interventi sul campo e servizi flessibili impone ai veicoli commerciali una configurazione interna più evoluta, capace di sostenere ritmi intensi e operatività continua.



L’organizzazione dello spazio diventa un vero e proprio valore. Scaffalature modulari e sistemi di allestimento professionale consentono di trasformare il vano di carico in un ambiente di lavoro ordinato, sicuro e funzionale, in linea con le esigenze di un mercato che corre sempre più veloce.

Store Van: soluzioni di scaffalatura pensate per il lavoro su strada

Il sito storevan.com, realtà italiana attiva da quasi vent’anni nel settore, ha costruito il proprio posizionamento puntando su sistemi di scaffalatura progettati per rispondere alle esigenze operative delle imprese che lavorano quotidianamente su strada. L’approccio non si limita alla fornitura di moduli standard: ogni configurazione viene sviluppata per sfruttare al massimo la struttura del veicolo, riducendo sprechi di spazio e migliorando la gestione dell’attrezzatura.



Le scaffalature realizzate con lamiera elettrozincata automotive e verniciatura in cataforesi offrono elevata resistenza alla corrosione e all’usura, un elemento essenziale per veicoli esposti a urti, vibrazioni e condizioni meteo variabili. Le scaffalature Store Van sono disponibili in acciaio galvannealed o in alluminio, materiali combinabili tra loro anche all’interno della medesima configurazione. Grazie alle loro caratteristiche, possono essere configurate con fianchi, ripiani, cassetti, vasche metalliche e top vasche, consentendo di realizzare soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza.

Anche la sicurezza del carico è un aspetto fondamentale: per massimizzare la protezione del materiale trasportato e del veicolo stesso, l’azienda veneta ha sviluppato sistemi di fissaggio dedicati, come barre e pali fermacarico, che assicurano un trasporto professionale e privo di rischi.



L’obiettivo è rendere il furgone uno spazio operativo affidabile, capace di supportare attività intense come manutenzione, consegna espressa o assistenza tecnica, con un’organizzazione che ottimizza tempi e sicurezza.

Modularità e personalizzazione

L’evoluzione dei servizi su strada sta portando a una crescente domanda di soluzioni interne capaci di adattarsi a mansioni diverse e a ritmi di lavoro sempre più variabili. La modularità delle scaffalature rende il furgone un ambiente operativo davvero funzionale. I sistemi componibili consentono di organizzare materiali, utensili e ricambi in modo razionale, riducendo i tempi di ricerca e aumentando la continuità degli interventi, soprattutto nei settori che richiedono frequenti spostamenti e rapidità decisionale.



La possibilità di combinare ripiani, cassettiere, contenitori e accessori permette di configurare lo spazio con precisione millimetrica, assecondando le esigenze di comparti differenti: dalla manutenzione impiantistica alla logistica urbana, fino ai servizi di consegna che necessitano di superfici ribaltabili e punti d’appoggio aggiuntivi.



Questa flessibilità progettuale acquisisce ancora più valore nei contesti in cui i van vengono utilizzati come vere officine mobili, con attrezzature pesanti e materiali delicati che richiedono sistemi di stoccaggio sicuri. Le soluzioni modulari, inoltre, agevolano gli aggiornamenti nel tempo: l’allestimento può evolvere con l’attività, evitando costi di sostituzione integrale e mantenendo elevata l’efficienza del parco mezzi.



L’adozione di scaffalature professionali consente di ridurre gli sprechi di tempo, limitare il rischio di danneggiamento dell’attrezzatura e garantire un’organizzazione stabile anche nelle operazioni più frequenti. Questo si traduce in maggiore continuità operativa, soprattutto per realtà che basano il proprio servizio sulla tempestività.