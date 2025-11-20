Provinciale 26 Morenica, stop alla circolazione per 5 giorni tra Sona e Sommacampagna per i collaudi del viadotto ferroviario.
La circolazione lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 26 Morenica sarà sospesa per cinque giorni, dalle ore 8 del 24 novembre fino alle ore 6 del 29 novembre: il provvedimento riguarda circa 400 metri di carreggiata compresi nei territori comunali di Sona e Sommacampagna.
La chiusura si rende necessaria per consentire al Consorzio Cepav 2, impegnato nella realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Milano–Verona, di portare a termine due interventi chiave: il collaudo statico del nuovo viadotto ferroviario che scavalca la Sp 26 e le ultime lavorazioni per il completamento della nuova rotatoria tra via Val di Sona e la provinciale.
Durante il periodo di sospensione la viabilità sarà deviata lungo percorsi alternativi predisposti dagli enti competenti.