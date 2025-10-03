Ritorno al 1300: la macchina del tempo è nel castello di Villafranca

La vita medievale in scena a Villafranca: il castello apre il “portale” storico per la rievocazione storica.

Per due giorni, il Castello Scaligero di Villafranca diventa un borgo medievale per la settima edizione della sua rievocazione storica. Oltre 200 figuranti, provenienti da decine di compagnie del Centro-Nord Italia, daranno vita a una gigantesca rievocazione. I visitatori potranno camminare liberamente attraverso l’accampamento storico, osservando artigiani — da sarti a falegnami — che lavorano come secoli fa. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Storie di guerra e musica irlandese.

L’attrazione principale di quest’anno è la messa in scena di un evento realmente accaduto in queste mura nel 1368. Grazie a una minuziosa ricerca storica, sarà ricostruita una “cronaca d’armi”, con tanto di bombarde e potenti artiglierie che faranno tremare le mura del castello. Un vero e proprio show d’azione storica.

Per chi cerca l’atmosfera unica della notte, la novità 2025 è il concerto serale di sabato 4 ottobre. A partire dalle 20:30, la musica folk irlandese dei “3 FullG” riempirà il cortile del castello di energia e suoni antichi.

Programma.

La festa inizia sabato 4 ottobre alle 14:00 con l’apertura degli stand e degli accampamenti. La giornata sarà animata da spettacoli di falconeria, giocolieri e musici itineranti, fino al concerto serale.

Domenica 5 ottobre si aprirà con il ritrovo dei figuranti in Piazza Giovanni XXIII e proseguirà con giochi cortesi e tornei. Il culmine sarà alle 17:00 con la grande battaglia campale finale, che si concluderà con “Fuoco alle polveri“.

L’accesso completo ai camminamenti e alle torri del Castello è possibile con un biglietto a costo ridotto: 5 euro intero, 3 euro ridotto.