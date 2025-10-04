Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: weekend freschino ma senza possibilità di pioggia. Poi temperature in aumento.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

L’anomala posizione dell’alta pressione, porta verso di noi, aria relativamente fredda per il periodo in discesa dall’ Europa continentale, pertanto sebbene senza o scarse precipitazioni, in particolare al mattino avremo condizioni di fresco per la stagione.

Previsioni.

Per sabato pur in presenza di qualche nube la giornata si presenta stabile e senza possibilità di precipitazioni. I venti tendono a cessare e le temperature si presentano in lieve rialzo nei valori massimi e in lieve calo in quelli minimi.

Domenica durante la notte passa un debole sistema perturbato che potrebbe portare a qualche breve piovasco, il resto del giorno trascorre con cielo nuvoloso o variabile con tendenza a miglioramento. I venti da est, nord est tornano ad aumentare mentre sono di nuovo in calo le temperature massime del giorno.

Tendenza.

La stagione autunnale che ha preso un indirizzo frizzante da un punto di vista termico, pare voltare pagina nel corso dei giorni ed è probabile il ritorno a temperature entro la media del periodo, con un andamento pluvio sempre molto scarso.