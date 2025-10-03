“Dal campo alla tavola”: a Valeggio sul Mincio il Gran Galà con i prodotti Coldiretti.

Coldiretti Verona prepara un weekend dedicato al cibo e alla qualità agricola del territorio: l’appuntamento è a Valeggio sul Mincio dal 10 al 12 ottobre. Sono due gli eventi che mettono al centro la filiera “dal campo alla tavola”.

Il convegno: dalla terra alla tavola.

Si comincia venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 con un dibattito intitolato “Dalla Terra alla Tavola – Il cibo che vogliamo”.

L’incontro si terrà all’Istituto Carnacina e vedrà la partecipazione di esperti del settore. Insieme a Coldiretti, hanno collaborato all’organizzazione il Comune di Valeggio, la Pro Loco, Federcarni e l’Associazione provinciale macellai. L’obiettivo è discutere il valore della filiera agroalimentare e l’importanza della qualità in ciò che mangiamo.

Tra i relatori di alto livello ci saranno Luigi Scordamaglia, Amministratore Delegato di Filiera Italia, il Presidente dell’Associazione Nazionale Macellai, Maurizio Arosio, e specialisti in nutrizione e veterinaria.

Domenica: Gran Galà e spesa a km zero.

La manifestazione prosegue in piazza domenica 12 ottobre, dalle 9:00 alle 17:00, con il “Gran Galà della Carne”.

Coldiretti sarà presente con le sue aziende di Campagna Amica, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di acquistare direttamente dai produttori i migliori prodotti locali. Nei gazebo gialli si potranno trovare tante eccellenze: dal tartufo al miele, dall’olio Evo alla birra artigianale, fino ai vini, ai formaggi biologici e ai prodotti trasformati del territorio.