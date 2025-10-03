I controlli dei carabinieri di Verona sul lago di Garda.

Estate sicura sul lago di Garda: anche quest’anno il Comando provinciale dei carabinieri di Verona ha messo in campo un piano di sicurezza straordinario per garantire un’estate tranquilla in città, in provincia e lungo il litorale del lago di Garda. Grazie alla presenza capillare sul territorio – con 6 Compagnie, 51 Stazioni e il supporto dei reparti speciali (Nas, Noe e Nil) – l’Arma ha assicurato un controllo costante delle aree a maggiore afflusso turistico, potenziando pattugliamenti e posti di blocco.

Sul versante gardesano, i servizi di prevenzione e repressione sono stati intensificati con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e di tutelare residenti e visitatori. Posti di controllo rafforzati lungo le principali arterie stradali e nei centri rivieraschi hanno contribuito a scoraggiare i reati predatori e a sanzionare comportamenti pericolosi alla guida, come l’eccesso di velocità, l’uso del cellulare e la guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

Il bilancio operativo dell’estate 2025 è significativo:

4.932 persone e 3.191 veicoli controllati;

controllati; 231 contravvenzioni al Codice della Strada elevate;

al Codice della Strada elevate; 9 sequestri amministrativi tra auto e ciclomotori;

tra auto e ciclomotori; 8 patenti ritirate con 30 punti complessivi decurtati;

con 30 punti complessivi decurtati; 55 persone segnalate quali assuntori di stupefacenti;

quali assuntori di stupefacenti; 214 denunce a vario titolo;

a vario titolo; 11 arresti per furto, rapina e spaccio;

per furto, rapina e spaccio; 43 esercizi pubblici controllati, tra cui un ristorante di Lazise dove sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e igiene, con una sanzione complessiva di 17.500 euro.

In prima linea, i 300 militari delle Compagnie di Peschiera del Garda e Caprino Veronese, coordinati dal Comando provinciale di Verona, hanno dato vita a un dispositivo che ha agito sia come deterrente, sia come strumento di contrasto alle condotte illecite. E anche se la stagione estiva è ormai conclusa, i carabinieri annunciano che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane.