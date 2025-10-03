Verona aderisce alla Giornata della memoria e dell’accoglienza, il palazzo della Gran Guardia si è illuminato di arancio.

Verona ha aderito alla campagna “Illumina la memoria”, lanciata dal Comitato 3 ottobre assieme ad oltre 50 comuni in tutta Italia: ieri sera Palazzo della Gran Guardia si è illuminato di coloro arancio. In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, infatti, tutti i Comuni aderenti illuminano uno dei monumenti simbolo della città di arancione – come il colore dei fumogeni accesi in mare per segnalare le imbarcazioni durante i salvataggi – in solidarietà con le migliaia di vittime del Mediterraneo.



Il Comune di Verona rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del ricordo: ieri sera autorità, associazioni e cittadini si sono uniti a testimoniare il valore della memoria e della condivisione. A rappresentare l’amministrazione è intervenuto l’assessore alla Memoria e ai diritti umani, Jacopo Buffolo.

La dodicesima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza si inserisce in un contesto più ampio di memoria delle tante persone che ogni anno perdono la vita tentando di attraversare il Mediterraneo. La data scelta sta a ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa che provocò la morte di 368 persone tra i migranti che cercavano una via di fuga verso l’Europa.