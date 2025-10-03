L’Ulss 9 recluta 46 infermieri e 64 operatori socio sanitari per consentire l’attivazione dei 6 ospedali di comunità.

L’Ulss 9 Scaligera sta procedendo con il reclutamento di 46 infermieri e 64 operatori socio sanitari, per consentire l’attivazione dei 6 ospedali di comunità a completamento di quanto previsto dal PNNR, presso le sedi di Bussolengo, Caprino, Malcesine, Nogara, Isola della Scala e Marzana.

Contestualmente è stato aperto un avviso interno al fine di consentire al personale già dipendente e in possesso delle specifiche competenze richieste, di accedere alla mobilità, nel rispetto dei vigente regolamento aziendale, per le medesime sedi.

L’obiettivo dell’Ulss 9 è quindi non solo quello di integrare gli organici per soddisfare le esigenze derivanti dal potenziamento della rete territoriale, ma nel contempo “valorizzare l’esperienza professionale dei propri dipendenti che richiedono un trasferimento di sede al fine di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o che desiderano sviluppare le proprie competenze in ambito dell’assistenza territoriale”.