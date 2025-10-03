La giunta del comune di Verona approva la convenzione per l’uso extrascolastico delle palestre per l’anno scolastico 2025-26.

La giunta comunale di Verona ha votato questa mattina la delibera di approvazione dello schema di convenzione per la delega da parte della Provincia di Verona a concedere in uso, in orario extrascolastico, le strutture sportive di proprietà o in disponibilità della Provincia per l’anno scolastico 2025/2026.

La delibera passa ora all’approvazione del consiglio comunale che si esprimerà la prossima settimana. Con questo provvedimento, quindi, sarà possibile dare riscontro alle numerose richieste di spazi da parte delle associazioni sportive che potranno dare il via alle loro attività nelle palestre degli istituti scolastici superiori.

Lo stesso comune di Verona ringrazia “tutti gli attori coinvolti, che nelle ultime settimane si sono impegnati per risolvere una problematica che ha visto coinvolte molte associazioni sportive e migliaia di atlete e di atleti”.

“In particolare – aggiunge la nota di palazzo Barbieri – oltre al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Provincia di Verona, alle altre amministrazioni comunali coinvolte, un sentito ringraziamento va rivolto al Prefetto di Verona il cui intervento è stato decisivo per giungere a una positiva soluzione della questione”.