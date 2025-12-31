Furti a Villafranca, i carabinieri trovano parte delle refurtiva in un’auto abbandonata: denunciati due giovani per ricettazione.

Furti a Villafranca, trovata una parte della refurtiva. Nella tarda serata del 29 dicembre, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 26 e 24 anni, ritenuti responsabili di ricettazione. I due avevano creato un bivacco a bordo di una autovettura incidentata e abbandonata, dove gli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia permettevano di individuare diversi oggetti e manufatti di sospetta provenienza.

La successiva ricerca effettuata permetteva di risalire ai proprietari dei beni, frutto di due furti, uno in un esercizio pubblico e l’altro su una autovettura, tutti commessi sul territorio villafranchese. Il materiale, riconosciuto dai legittimi proprietari è stato restituito, mentre le ulteriori masserizie sono state poste sotto sequestro per stabilirne la provenienza.