Furti nelle case a Villafranca, un ladro colto sul fatto e due denunce

Per i furti nelle case di Villafranca i carabinieri hanno denunciato due giovani e arrestato in flagranza un 24enne, colto sul fatto.

Furti nelle case a Villafranca, due persone sono state denunciate e una arrestata dai carabinieri, a dimostrazione dell’efficacia dell’azione messa in campo dall’Arma. In particolare, nella mattinata del 12 dicembre, sono stati deferiti due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 25 e 18 anni, ritenuti responsabili di un tentato furto in abitazione in concorso.

I due, nella notte precedente, avevano tentato di forzare una finestra di un’abitazione privata, desistendo solo dopo essere stati scoperti dal proprietario. Durante la fuga, uno dei due aveva perso un telefono cellulare, successivamente rinvenuto e sequestrato dai carabinieri, elemento risultato determinante per l’identificazione dei presunti responsabili.

Colto sul fatto un 24enne.

Ancora più significativo l’intervento avvenuto il 13 dicembre, quando i militari del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 24 anni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di rapina impropria. L’uomo, sorpreso all’interno di una villa dopo aver commesso un furto, si era dato alla fuga aggredendo la proprietaria dell’abitazione.

L’immediata richiesta di aiuto e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno consentito di rintracciarlo e bloccarlo dopo un breve inseguimento nelle campagne circostanti. La refurtiva, comprendente un telefono cellulare, denaro contante, indumenti e documenti personali, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto presso la Casa circondariale di Verona Montorio.