Via alla seconda tranche di interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica a Verona: ecco le strade interessate.

Illuminazione pubblica, la giunta del comune di Verona ha approvato oggi la seconda tranche di interventi che interesseranno in più Circoscrizioni il territorio cittadino.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del contratto di gestione con Agsm Aim Smart Solutions, società proprietaria degli impianti e della rete di pubblica illuminazione, che realizzerà i lavori di estensione con risorse proprie, senza gravare sul bilancio comunale.

“Si tratta di interventi che nascono da richieste puntuali arrivate dalle Circoscrizioni – affermano l’assessore al Bilancio, Michele Bertucco e alla sicurezza, Stefania Zivelonghi – e da segnalazioni legate a ragioni di sicurezza. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione della città, rendendo più sicura e agevole la circolazione stradale e il presidio all’interno dei quartieri. Penso in particolare all’intervento previsto al parco di via Murari Bra e a quello al parcheggio di via Bassetti, due luoghi molto frequentati dai cittadini, dove una migliore illuminazione rappresenta un elemento fondamentale per la vivibilità e la sicurezza degli spazi urbani”.

Gli interventi, per un valore complessivo stimato in circa 65mila euro, sono stati individuati dalla direzione verde, arredo urbano e illuminazione pubblica in collaborazione con il concessionario.

Le strade interessate.

Le strade interessate dall’intervento sono: via Benedetti, via Volturno, via Medoro, via Comacchio, via Aquileia, via della Libertà, via Manzini, via Corte Avanzi, via Zattoni, Strada Mattaranetta, via Valpantena, via Aldo Fedeli, via Prove 2 e 3 a Mizzole, Parco di via Murari Brà, via Pompei 41, Parcheggio di Porta Vescovo in via Bassetti, via Benaglio, via Altichieri.

Le nuove installazioni risponderanno alle segnalazioni pervenute nel tempo da cittadini, Circoscrizioni e polizia locale, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nelle zone che attualmente presentano carenze illuminotecniche.

Una volta completati, i nuovi impianti entreranno nella disponibilità della città attraverso il sistema contrattuale già in vigore, che prevede la gestione e manutenzione ordinaria da parte del concessionario fino al 2037.