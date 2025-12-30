Incidente su Strada Bresciana a Verona, morta un anziano di 76 anni.

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Verona: erano circa le 14 quando sono scattati i soccorsi per un’auto uscita improvvisamente di strada, per cause ancora da accertare, mentre percorreva Strada Bresciana, a Verona, per andare a schiantarsi contro un platano. Un impatto violentissimo.

La dinamica dell’incidente.

Secondo le ricostruzioni compiute dal Nucleo antinfortunistica della polizia locale di Verona una Fiat Multipla condotta da un uomo di 76 anni avrebbe prima urtato un’auto che procedeva nella direzione opposta per finire la sua corsa contro il platano a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il conducente della Multipla è morto per le ferite riportate nell’impatto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Per consentire i soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Salgono così a tre le vittime sulle strade del comune di Verona da inizio 2025: il 76enne è il primo automobilista, dopo i due pedoni deceduti nei mesi scorsi.