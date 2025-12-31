Farmacie di Verona, svolta anti influenza: vaccini gratis a tutti i maggiorenni contro il virus aggressivo.

Allerta influenza aggressiva: dal 1° gennaio vaccini gratis per tutti i maggiorenni nelle farmacie di Verona e provincia. Una risposta d’urgenza per frenare l’avanzata di una stagione influenzale particolarmente dura. Con una nota regionale diffusa nelle ultime ore del 2025, la Direzione Prevenzione del Veneto ha disposto il potenziamento della rete vaccinale.

A partire dal 1° gennaio 2026, la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente a tutti i soggetti maggiorenni che ne faranno richiesta alle farmacie aderenti. L’unica condizione per accedere al servizio in farmacia è che il cittadino abbia già ricevuto almeno una vaccinazione antinfluenzale in passato.

Una strategia contro l’influenza “K”.

La decisione è stata presa a causa dell‘elevato picco di circolazione virale registrato nelle ultime settimane. In particolare, preoccupa la diffusione della cosiddetta “Influenza K”, una variante aggressiva che colpisce non solo le vie respiratorie ma anche l’apparato digerente.

Farmacie come presidio sanitario.

L’affidamento della Regione alle farmacie non è casuale. Secondo Matteo Vanzan, segretario di Federfarma Veneto e Verona, quest’anno si è registrato un incremento del 24% delle somministrazioni in farmacia su scala regionale. La campagna di gratuità estesa proseguirà fino all’esaurimento delle scorte di vaccino acquistate da Azienda Zero. I cittadini maggiorenni interessati possono rivolgersi direttamente alle farmacie del territorio che offrono il servizio vaccinale per prenotare o richiedere la somministrazione.