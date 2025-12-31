Verona, svolta per Chico Forti: potrà uscire dal carcere di Montorio per lavorare.
Chico Forti, via libera per lavorare fuori dal carcere di Montorio: il Tribunale di Sorveglianza gli concede l’Articolo 21, così insegnerà windsurf ai disabili. Dopo il diniego alla libertà condizionale incassato lo scorso settembre, per il 65enne trentino arriva ora un’importante apertura, come anticipato dal quotidiano Il Gazzettino. I magistrati hanno infatti accolto l’istanza presentata dai suoi legali, concedendo l’applicazione dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, che permette ai detenuti di svolgere attività lavorative o di formazione al di fuori della struttura carceraria.
Un programma tra sport e sociale.
La decisione permetterà a Forti di varcare i cancelli della casa circondariale di Montorio per dedicarsi a un fitto programma di reinserimento. Il provvedimento lo autorizza a frequentare un corso professionale per pizzaioli, ma il cuore del progetto guarda soprattutto al sociale e alle sue passioni di sempre. Forti potrà infatti prestare servizio come volontario a supporto degli anziani e, in un ritorno simbolico alle sue radici sportive, insegnerà windsurf a persone con disabilità.