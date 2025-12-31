Buttapietra baciata dalla fortuna: sfiorato il “6” al SuperEnalotto

Capodanno fortunato, la dea bendata fa tappa a Buttapietra: centrato un “5” al Superenalotto.

Il 2025 si chiude con un sorriso smagliante per il fortunato vincitore di Buttapietra che ha centrato un 5 al Superenalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, il Veneto è stato il grande protagonista del SuperEnalotto. Sebbene il “6” sia sfuggito per un soffio, la regione ha festeggiato ben quattro vincite con punti “5”. Uno di questi colpi vincenti è stato messo a segno proprio a Buttapietra, all’Antica Locanda al Magnano in via Magnano, 18.

Il fortunato possessore della schedina si porta a casa un premio di 10.663,24 euro. Una cifra che, pur non cambiando la vita come il Jackpot milionario, rappresenta sicuramente un ottimo viatico per iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici. Gli altri tre “5” della serata, dello stesso valore, sono stati centrati a Cordenons, in provincia di Venezia.

La caccia al bottino grosso intanto prosegue. L’ultimo “6” risale allo scorso 22 maggio, centrato a Desenzano del Garda, quando vennero vinti 35,4 milioni di euro. Ora gli occhi di tutta Italia sono puntati sulla prossima estrazione di venerdì 2 gennaio, dove il Jackpot metterà in palio l’incredibile cifra di 99,6 milioni di euro.