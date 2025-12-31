Calato il sipario a Verona, si apre quello della Procura: Alfonso Signorini indagato per violenza ed estorsione.

Lo avevamo lasciato sotto i riflettori dell’Arena nel luglio 2024 per il suo debutto da regista: ora Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Era venuto a Verona per La Bohème di Puccini, curata proprio da lui per onorare il centenario del compositore.

Ma oggi, per Alfonso Signorini, quell’atmosfera di trionfo artistico sembra appartenere a un’epoca lontana. Il celebre giornalista e conduttore televisivo è infatti finito al centro di una tempesta giudiziaria che sta scuotendo i vertici di Mediaset.

L’iscrizione nel registro degli indagati è arrivata a seguito di una querela presentata lo scorso 24 dicembre da Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. Le accuse ipotizzate sono pesantissime: violenza sessuale ed estorsione.

Il caso giudiziario segue di pochi giorni una vera e propria bufera mediatica sollevata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip ha denunciato pubblicamente l’esistenza di quello che ha definito il “sistema Signorini”: un presunto meccanismo di favori e pressioni legato all’accesso dei concorrenti nella “Casa” più spiata d’Italia. Nel frattempo Signorini ha comunicato la sua decisione di autosospendersi da ogni collaborazione con Mediaset.