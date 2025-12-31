Luca Steffenoni, fotografo 76enne, residente in via Rosa a Verona: è lui la vittima del tragico incidente avvenuto in Strada Bresciana.

Si chiamava Luca Steffenoni, aveva 76 anni ed era una figura molto conosciuta in città la vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, in strada Bresciana. Fotografo di professione, residente in via Rosa, Steffenoni era noto soprattutto per la sua attività nel centro storico, dove per anni il suo negozio era stato un punto di riferimento.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio del Nucleo Infortunistica della polizia locale, l’uomo era alla guida di una Fiat Multipla quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto si è scontrata con una Peugeot 3008 che procedeva in senso opposto e, subito dopo, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero a margine della carreggiata. Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore o un’invasione di corsia, ma saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

La morte di Steffenoni rappresenta il terzo decesso sulle strade del comune di Verona dall’inizio dell’anno.