Tutto pronto per la Festa dei Nonni a Villafranca

Giochi, arte e tradizione per la Festa dei Nonni in centro a Villafranca.

Sabato 4 ottobre a Villafranca un pomeriggio di giochi, laboratori e attività creative per la Festa dei Nonni. Il centro storico, tra piazza Giovanni XXIII e corso Garibaldi, diventerà un’area di festa dalle 15 alle 18.30. In caso di maltempo l’evento si trasferirà all’Auditorium comunale.

I partecipanti potranno cimentarsi in esperienze pratiche: dalla creazione di piccoli oggetti in cera d’api all’apprendimento delle basi della tessitura artigianale, dalla realizzazione di cornici personalizzate alla trasformazione di foto in spille. Non mancheranno laboratori di cucina, con la preparazione di pasta fresca, e attività artistiche all’aperto, come disegni su strada e madonnari.

Il programma prevede anche uno spazio per lo scambio di giocattoli e giochi tradizionali in legno, oltre a sfide di scacchi. La giornata proseguirà in serata con iniziative religiose e celebrazioni cittadine, tra messe, processioni e l’illuminazione simbolica del castello.