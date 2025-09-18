Si bloccano i freni della Panda, ragazza si lancia dall’auto in corsa

Paura per una giovane automobilista a Verona: si bloccano i freni della Panda, ed è costretta a gettarsi fuori dall’auto in corsa.

Momenti di paura per una giovane automobilista che ieri sera, mercoledì 17, poco prima delle 20, in via Torbido a Verona, diretta verso borgo Venezia, è stata costretta a gettarsi fuori dal veicolo perché i freni del mezzo, una Fiat Panda, si erano improvvisamente bloccati.

Per evitare ulteriori danni, la ragazza ha sterzato verso l’area di un distributore di carburante, dove non era presente nessuna e dove un ostacolo fisso in cemento ha bloccato il mezzo fuori controllo mentre lei si lanciava fuori.

Subito due automobilisti si sono fermati a dare assistenza alla sventurata conducente che non ha avuto particolari danni fisici. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Verona che ha acquisito le immagini di videosorveglianza cittadina che ha registrato l’intero evento.