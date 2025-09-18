Il mercato dello stadio chiude in anticipo a causa della partita di campionato al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus.

In vista dell’incontro di calcio Hellas Verona – Juventus, in programma sabato 20 settembre alle ore 18 allo stadio Bentegodi, il Comune di Verona ha disposto la chiusura anticipata del mercato rionale e lo spostamento di alcune postazioni per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza.

Su richiesta della Questura e in accordo con la società Hellas Verona, sarà necessario predisporre in anticipo le barriere di sicurezza che collegano l’area parcheggio ospiti al settore dedicato, oltre alla separazione tra la Curva Nord e la Curva Family. Per consentire l’allestimento del dispositivo di sicurezza e prevenire criticità legate al previsto afflusso di numerosi tifosi, il mercato dovrà concludersi in anticipo.

Nello specifico, le operazioni di vendita termineranno alle ore 13.30, con lo sgombero completo dei posteggi entro e non oltre le 14.30.

I posteggi n. 135, 138, 140, 170, 171, 173, 215, 217, 242 e 250, dove saranno montate anticipatamente le barriere di sicurezza, saranno temporaneamente trasferiti in altri stalli liberi individuati dalla Direzione Commercio e Manifestazioni nei seguenti: nn. 3, 128, 137, 147, 149, 153, 159, 168, 172, 175, 178, 193, 218, 220, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 255, M1, M2, M3, M4.

Gli eventuali posteggi residui potranno essere assegnati agli operatori precari nel rispetto della graduatoria. In caso di inosservanza sono previste sanzioni amministrative da 516 a 3.098 euro.