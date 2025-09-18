Isola della Scala, capitale del risotto: al via la Fiera del Riso

Fiera del Riso, il grande ritorno: dal 19 settembre Isola della Scala è la capitale mondiale del risotto.

Dal 19 settembre al 12 ottobre a Isola della Scala al via la 57esima edizione della Fiera del Riso, evento clou per gli amanti del risotto. Protagonista assoluto sarà il Nano Vialone Veronese Igp, ingrediente con cui verranno preparati più di mezzo milione di piatti, dal tradizionale risotto all’Isolana alle versioni più innovative firmate da chef di fama. I padiglioni coperti, dotati di servizi digitali e casse automatiche, ospiteranno oltre cinquanta ricette diverse, in un’area di circa 90 mila metri quadrati che vedrà coinvolte più di 400 aziende.

Non mancheranno gli eventi collaterali: cene di gala con grandi nomi della cucina italiana, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e spazi dedicati a mostre ed esposizioni. Il 29 settembre, inoltre, un convegno metterà al centro il legame tra risicoltura, territorio e turismo sostenibile.

L’edizione 2025 introduce anche una novità: una vera risaia ricostruita all’interno della Fiera, per mostrare ai visitatori tutte le fasi della coltivazione e il lavoro quotidiano dei risicoltori.

Accanto all’aspetto gastronomico e culturale, la manifestazione rappresenta un importante volano occupazionale: ogni anno coinvolge centinaia di giovani del territorio tra formazione e opportunità di lavoro. Con il sostegno di Regione Veneto, Provincia di Verona, Ente Nazionale Risi e numerosi partner, la Fiera si conferma come un appuntamento che unisce gusto, tradizione e comunità, facendo di Isola della Scala la capitale italiana del risotto.