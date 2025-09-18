Remira Market arriva a Verona: due giorni di “Riusa e Ravana”

L’onda vintage sbarca a Verona: a Verona Remira Market trasforma lo shopping in sostenibilità.

Vintage, Remira Market approda per la prima volta a Verona, con un’edizione speciale di due giorni: sabato 8 e domenica 9 novembre. L’appuntamento è in via San Vitale 5, dalle 10.30 alle 20, con ingresso gratuito. Verona diventa quindi protagonista della VintageREvolution.

Non un semplice mercato, ma un evento culturale dedicato al vintage, alla creatività e alla sostenibilità. Abbigliamento e accessori second hand, arredi, oggetti handmade, artigianato e design emergente si mescolano in un format ormai consolidato, trasformando lo shopping in un gesto consapevole.

Remira Market promuove l’economia circolare e invita a riflettere sull’impatto dell’industria della moda, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra. Il motto “Reuse & Ravana” celebra il piacere di rovistare tra le bancarelle come atto creativo e rivoluzionario per il pianeta, riducendo gli sprechi e dando nuova vita agli oggetti.

L’evento offrirà inoltre la possibilità di scoprire designer emergenti e progetti di moda upcycled, creando un’atmosfera inclusiva e stimolante che unisce appassionati, curiosi ed espositori. Secondo il Parlamento Europeo, se ogni cittadino dell’UE prolungasse la vita di un capo di soli nove mesi, si risparmierebbero sei milioni di tonnellate di CO₂ all’anno.