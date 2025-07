Presentata una nuova istanza per la realizzazione di una discarica di rifiuti contenenti amianto a Caluri di Villafranca.

A Caluri torna l’incubo amianto: è stata infatti presentata una nuova istanza per la discarica di amianto. E’ lo stesso sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca a rivelarlo: “Ritengo doveroso informare la cittadinanza – scrive il primo cittadino – che la ditta Tecnoinerti ha depositato ieri una nuova istanza per la realizzazione di una discarica di rifiuti contenenti amianto in località Caluri”.

La domanda di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) è stata formalmente presentata agli uffici regionali e, nella giornata di ieri, è stata pubblicata sul sito istituzionale, rendendola accessibile a tutti gli enti interessati.

“Presso gli uffici del comune di Villafranca – aggiunge il sindaco – risultava già agli atti, trasmessa per sola conoscenza, la richiesta del proponente indirizzata ad ENAC per la valutazione di compatibilità rispetto a ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. Tale documentazione comprendeva alcuni allegati tecnici, ma non l’intera pratica. Ad oggi, è confermato che il nuovo progetto rispetta la fascia di rispetto di 30 metri prevista dalla normativa regionale vigente”.

“Sapevamo che sarebbe potuto succedere – conclude Dall’Oca – mi era stato preannunciato e ne avevamo tutti il sentore visto che lo avevamo anche già evidenziato in consiglio comunale dopo il NO del comitato Via Regionale al vecchio progetto. La prossima settimana convocherò il consiglio comunale per un confronto sul da farsi e per definire le azioni più opportune da intraprendere insieme ai nostri tecnici e legali”.