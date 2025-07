Una escursionista 60enne di Grezzana cade sul sentiero del Carega e si rompe una gamba: recuperata dal Soccorso alpino.

Intervento complesso per il Soccorso alpino e per l’elicottero di Verona emergenza, oggi – sabato 19 luglio – nel gruppo del Carega, lungo il sentiero 287 (E7), in Lessinia.

Intorno alle 12.40, una donna di circa 60 anni, residente a Grezzana e in escursione con il marito, è scivolata sotto Cima Trappola, il punto più alto della zona. Nella caduta è ruzzolata per alcuni metri al di sotto del sentiero, riportando la frattura di una gamba.

Raggiunta dal personale del Soccorso Alpino, è stata stabilizzata sul posto e recuperata con il verricello dall’elicottero, che l’ha poi trasportata all’ospedale di Borgo Trento per le cure necessarie.

Un altro intervento in mattinata.

Nel corso della mattinata l’elicottero era intervenuto sempre sul Carega, lungo il sentiero 192 che porta al Giaron della Scala, sul lato vicentino. Un runner di 39 anni di Schio, che saliva con un amico, si era infatti sentito male a 1.700 metri di quota. Caricato a bordo, l’uomo è stato trasportato al Campogrosso dove il medico ne ha valutato le condizioni, prima del decollo verso l’ospedale.