Vigasio, riapre l’ufficio postale in versione “Polis”

Servizi Inps e anagrafici all’ufficio postale di Vigasio: scatta la rivoluzione “Polis”.

Ha riaperto completamente rinnovato l’ufficio postale di Vigasio, in Viale Dante Alighieri 54, ora parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. Non solo nuove strutture, ma anche nuovi servizi per i cittadini: lo sportello diventa un punto unico per accedere, oltre ai consueti servizi postali, anche a quelli della Pubblica Amministrazione.

Il progetto “Polis”, destinato ai comuni con meno di 15mila abitanti, punta a portare i servizi della PA direttamente nelle sedi postali. A Vigasio sono già attivi i servizi Inps (tra cui cedolino pensione, certificazione unica e modello Obis M), e a breve sarà possibile richiedere anche i principali certificati anagrafici e di stato civile — come nascita, residenza e cittadinanza — grazie all’integrazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

L’ufficio è stato completamente ristrutturato: nuovi arredi, attenzione all’accessibilità con una corsia per non vedenti, illuminazione a led a basso consumo e uno sportello ribassato per facilitare l’accesso a tutti i cittadini.

Oltre ai servizi anagrafici, nei prossimi mesi saranno progressivamente attivati anche quelli legati alla giustizia amministrativa, come la possibilità di presentare istanze per la nomina di un amministratore di sostegno o per la rendicontazione del patrimonio di persone assistite.

In provincia di Verona, il progetto Polis riguarda 84 comuni: 34 uffici sono già stati trasformati. L’iniziativa, finanziata con 1,2 miliardi di euro tra fondi pubblici e investimenti di Poste, mira a rafforzare la presenza dello Stato nei piccoli centri, andando in controtendenza rispetto alla progressiva scomparsa dei servizi nei territori.

L’ufficio postale di Vigasio è operativo con l’orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato fino alle 12:35.