Domenica Borgo Roma si trasforma in un’isola pedonale per la sostenibilità: tutte le strade chiuse.

Domenica 4 maggio in Borgo Roma c’è la Domenica della Sostenibilità, inizialmente prevista per aprile e rinviata a causa del maltempo. L’evento, in programma dalle 11 alle 19, animerà il quartiere con laboratori, musica e iniziative per grandi e piccoli, grazie alla partecipazione di associazioni, organizzazioni no-profit e attività commerciali della zona.

Modifiche alla circolazione e divieti.

Divieto di transito e sosta (con rimozione forzata).

Via Scuderlando , tra via Fiume e viale dell’Industria.

, tra via Fiume e viale dell’Industria. Piazza Nikolajewka .

. Via Merano , tra via Calvi e via Scuderlando.

, tra via Calvi e via Scuderlando. Via Udine , tra via Redipuglia e il parcheggio libero in prossimità del civico 5.

, tra via Redipuglia e il parcheggio libero in prossimità del civico 5. Via Monfalcone.

Via Redipuglia .

. Via Trieste , tra via Merano e via Monfalcone.

, tra via Merano e via Monfalcone. Via Centro, tra via Redipuglia e via Merano.

Accesso consentito solo a: Biciclette. Residenti con garage o posto auto privato nelle vie interessate. veicoli delle forze dell’ordine, soccorso e pronto intervento.

Divieto di sosta (con rimozione).

Via Merano, lato numeri dispari tra via Ongaro e via Scuderlando .

lato numeri dispari tra . Via Udine, lato numeri dispari tra la laterale omonima e il parcheggio libero in prossimità del civico 5.

Inversione del senso di marcia temporaneo.

Via Udine , nel tratto indicato sopra.

, nel tratto indicato sopra. Via Merano, tra via Ongaro e via Scuderlando.

Programma delle attività per zone.

Piazza Nikolajewka e Via Scuderlando.

Scuola di musica Accademia 19 .Laboratorio di musica per bambini e ragazzi: 11.00–13.00. Esibizione degli allievi: 15.00–18.00.

.Laboratorio di musica per bambini e ragazzi: 11.00–13.00. Esibizione degli allievi: 15.00–18.00. Nuova Acropoli ODV . Bibliomobile con prestito libri. Gioco interattivo sull’impronta ecologica.

. Bibliomobile con prestito libri. Gioco interattivo sull’impronta ecologica. FIAB Verona . Punzonatura bici e stand informativo: 11.00–14.00.

. Punzonatura bici e stand informativo: 11.00–14.00. Cooperativa Panta Rei . Progetto “Al Fresco”: prodotti artigianali dal carcere di Verona: 11.00–19.00.

. Progetto “Al Fresco”: prodotti artigianali dal carcere di Verona: 11.00–19.00. Comitato di Verona Sud . Stand informativo su ambiente e territorio: 11.00–18.00.

. Stand informativo su ambiente e territorio: 11.00–18.00. Artisti di strada – Granbadò Danza Verona . Esibizioni itineranti tra Piazza Nikolajewka e Via Monfalcone: dalle 15.00 alle 16.30.

. Esibizioni itineranti tra Piazza Nikolajewka e Via Monfalcone: dalle 15.00 alle 16.30. Artisti di strada – MasKe Trio . Performance: 11.00–13.00.

. Performance: 11.00–13.00. Rete Studenti Medi, Circolo Arci Yanez! e UDU. Spazio di confronto sui diritti della comunità studentesca: 15.00–17.00.

Via Monfalcone.

Associazione Fossa Bova . Educazione ambientale e valorizzazione della Risorgiva: 14.00–18.00.

. Educazione ambientale e valorizzazione della Risorgiva: 14.00–18.00. Banca del Tempo “La Clessidra” . Giochi intelligenti e mercatino del libro: 14.00–18.00.

. Giochi intelligenti e mercatino del libro: 14.00–18.00. Associazione Pianeta Milk. Informazioni sui diritti alla salute per persone LGBTQIA+: 15.00–18.00.

Via Redipuglia e Via Udine.

Amia Verona SpA . Stand informativo sui servizi al cittadino: 11.00–17.30.

. Stand informativo sui servizi al cittadino: 11.00–17.30. Comitato Referendum cittadinanza . Informazioni sul referendum dell’8-9 giugno: 11.00–18.00.

. Informazioni sul referendum dell’8-9 giugno: 11.00–18.00. Circolo NOI di Tomba Extra APS. Go-kart a pedali per bambini e ragazzi: 15.00–18.00.

Via Centro.

CTG Un Volto Nuovo . Passeggiata alla scoperta del quartiere: ritrovo ore 15.00.

. Passeggiata alla scoperta del quartiere: ritrovo ore 15.00. Il Borgo delle Donne . Stand informativo su urbanistica di genere: 15.00–18.00.

. Stand informativo su urbanistica di genere: 15.00–18.00. Cooperativa Energie Sociali . Green Team” sulla moda sostenibile. “Rigenerazione Z” sul Parco Umago: 15.00–18.00.

. Green Team” sulla moda sostenibile. “Rigenerazione Z” sul Parco Umago: 15.00–18.00. AMT3 SPA . Stand informativo sui servizi territoriali: 11.00–17.30.

. Stand informativo sui servizi territoriali: 11.00–17.30. Associazione Sesamo OVD. Informazioni su orientamento ai servizi ed educazione accessibile: 15.00–18.00.

Iniziative delle attività commerciali.

Molte attività del quartiere resteranno aperte per l’occasione, proponendo momenti musicali, laboratori e vendita di prodotti.

DJ set (Søsken, Mr White, Ale Formenti, Mag Brothers): 15.00–19.00.

Musica live e DJ set in Via Centro 39: 17.00–19.00.

Musica live e DJ set (Maraia 351, Fight For Four) in Via Scuderlando 111: 11.00–19.00.

Musica all’aperto in Via Redipuglia 1 e Piazza Nikolajewka 1B: 11.00–18.00.

Lettura dei tarocchi e laboratorio di pittura in Via Scuderlando 121.

Pittura: 11.00–13.00.