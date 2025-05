San Martino sempre “in tasca”: le info del Comune nella nuova App

Notizie, eventi e servizi a portata di smartphone: la nuova App di San Martino.

È disponibile la nuova versione dell’App ufficiale del Comune di San Martino Buon Albergo, completamente rinnovata nella grafica e nelle funzionalità. Gratuita e scaricabile su tutti gli store digitali (iOS e Android), la nuova App rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici locali e mira a rafforzare il dialogo diretto tra cittadini e amministrazione.

Pensata per essere intuitiva e facile da usare, l’App permette agli utenti di ricevere aggiornamenti in tempo reale su notizie, avvisi e comunicazioni ufficiali. Rimanere informati su eventi culturali, turistici e manifestazioni pubbliche. Consultare informazioni utili sul Comune in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Accedere a mappe interattive e geolocalizzate dei punti di interesse. Prenotare appuntamenti con gli uffici comunali e inviare segnalazioni direttamente dall’applicazione.

Una delle novità più interessanti è l’integrazione del Gps, che consente di ricevere notifiche personalizzate in base alla posizione dell’utente, migliorando l’efficacia e la tempestività delle comunicazioni. L’amministrazione ricorda che l’uso continuo del Gps in background può incidere sulla durata della batteria.