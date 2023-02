Ztl allo stadio: Hellas Verona- Lazio del 6 febbraio sarà il terzo test in vista del regolamento definitivo. Approvata la proposta in circoscrizione.

Anche in vista della partita Hellas Verona- Lazio, che si giocherà lunedì 6 febbraio alle 18.30 al Bentegodi, verrà proposta la Ztl nel quartiere Stadio. Il consiglio della Circoscrizione terza ha nel frattempo votato la proposta, che a breve sarà esaminata dalla giunta: nessun voto contrario per il provvedimento, che ha tenuto conto anche delle opinioni emerse durante la campagna di ascolto di residenti e commercianti attuata nei mesi scorsi.

“Positivo il passaggio in circoscrizione terza, che ha votato per rendere definito il provvedimento avviato in via sperimentale”, spiega l’assessore alla mobilità e traffico Tommaso Ferrari. “Come pensavamo, il test ha dato ai cittadini la possibilità di valutarne l’efficacia e i benefici, i mesi scorsi sono stati impiegati anche per incontrare i residenti e raccogliere indicazioni. Ora l’iter va avanti, stiamo definendo gli ultimi aspetti”.

Piano per il traffico e i parcheggi.

Invariato il piano del traffico, che prevede la delimitazione di un grande perimetro rettangolare tra le vie Camuzzoni, via San Marco, Via Sogare, Diramazione T4-T9, via dello Sport, via Albere. Dalle 16.30 alle 20.30 potranno transitare esclusivamente “velocipedi, ciclomotori e motocicli, veicoli di residenti, veicoli di soggetti possessori di garage e posti auto, veicoli di lavoratori e titolari di attività economiche, veicoli per il trasporto, carico e scarico di merci, veicoli delle forze dell’ordine, di pronto intervento e soccorso veicoli a servizio delle persone invalide, veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive ubicate nell’area”.

Chi va allo stadio Bentegodi può utilizzare il parcheggio Park A – con accesso da via dello Sport -via Fra Gicondo. Dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park A. Park B, con accesso da via dello Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park B. Park C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dalla Tangenziale T4-T9, dirigersi verso piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Piazzale Guardini, accessibile da via delle Coste, da dove lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti.