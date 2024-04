Zaia beccato a Verona con le mani in pasta mentre inforna la pizza al Prosecco al Vinitaly.

A Verona, durante la sua partecipazione al Vinitaly, il governatore Zaia è stato sorpreso a impastare e infornare una creazione unica: la “Pizza del Presidente”. Questa prelibatezza, un vero tributo ai sapori e ai prodotti eccellenti del Veneto, ha come ingrediente principale un elemento distintivo della regione: il Prosecco.

L’impasto della pizza è stato infatti preparato utilizzando il Prosecco al posto dell’acqua, conferendo alla base un sapore unico e raffinato. Anche la mozzarella, tipica degli ingredienti tradizionali della pizza, è stata sostituita dal formaggio Asiago, un altro gioiello culinario del Veneto.

Ad affiancare Zaia nella preparazione, c’era il pizzaiolo veronese Emanuel Facchin, campione del mondo di pizza per due anni consecutivi. Insieme, hanno lavorato con passione e maestria, dalla stesura dell’impasto fino all’infornata, passando per il condimento.

Non poteva mancare un aperitivo all’altezza della situazione, interamente “Made in Veneto”, realizzato con il liquore alla giuggiola. Luca Zaia, sempre legato alle tradizioni e ai prodotti della sua terra, ha garantito che questo aperitivo è degno di competere con lo spritz, l’aperitivo più iconico della nostra regione.

La “Pizza del Presidente” è dunque non solo un omaggio alla ricchezza culinaria del Veneto, ma anche un modo goloso di promuovere i suoi prodotti di eccellenza. In questo caso il Prosecco e l’Asiago, per condividere con tutti i presenti al Vinitaly, l’amore e l’orgoglio per la tradizione gastronomica veneta.