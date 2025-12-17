Dal 2026 nuova rotta dall’aeroporto Catullo di Verona Villafranca per Volotea: destinazione Comiso, nel sud est della Sicilia.

Prosegue l’impegno di Volotea a Verona: la compagnia aerea delle piccole e medie città europee annuncia oggi una nuova destinazione per il 2026, Comiso. Già operato in passato, il collegamento sarà di nuovo disponibile a partire dal prossimo 31 marzo, con due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì, fino a fine ottobre. La riapertura del collegamento per Comiso arriva inoltre a poche settimane di distanza dall’annuncio della nuova rotta internazionale verso Aalborg, in Danimarca, operativa dal prossimo 2 aprile.

Il collegamento offrirà così ai passeggeri veronesi la possibilità di volare verso il sud-est della Sicilia, una delle aree più affascinanti, tra città barocche, spiagge cristalline e itinerari enogastronomici. Non solo: la rotta per Comiso arricchisce l’ampio ventaglio di collegamenti offerti da Volotea tra Verona e la Sicilia, che include già Catania, Lampedusa, Palermo e Pantelleria, mete ideali per scoprire ogni sfumatura dell’isola.

Le 17 rotte Volotea dal Catullo di Verona.

Per il 2026, Volotea scenderà in pista a Verona con un’offerta stabile di circa 730mila posti in vendita, in crescita del 4% rispetto al 2025. Il network comprenderà complessivamente 17 rotte, a testimonianza del ruolo sempre più strategico dell’aeroporto scaligero all’interno della rete del vettore: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Repubblica Ceca (Praga), 1 in Danimarca (Aalborg – novità 2026), 1 in Francia (Parigi Orly), 2 in Grecia (Heraklion e Zante) e 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia).

“Verona è una delle basi storiche di Volotea in Italia e rappresenta per noi un punto di riferimento strategico – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Dopo aver celebrato di recente i primi dieci anni della nostra base veronese, vogliamo continuare a investire offrendo nuove destinazioni, comode e dirette, in linea con le esigenze dei nostri passeggeri. Con la ripresa del collegamento per Comiso, rendiamo ancora più accessibile una delle mete più suggestive del Sud Italia, promuovendo al tempo stesso la mobilità e il turismo tra nord e sud del Paese”.

“Siamo lieti di accogliere la ripresa del collegamento Verona–Comiso, che rafforza ulteriormente il ruolo strategico del nostro scalo nel favorire la mobilità tra nord e sud Italia. Questa nuova opportunità contribuisce a sostenere il turismo e le relazioni economiche, offrendo ai passeggeri un servizio comodo e diretto verso una delle aree più affascinanti della Sicilia. La collaborazione con Volotea è un esempio concreto di come, attraverso sinergie con i vettori, possiamo ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze di mobilità dei passeggeri”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.