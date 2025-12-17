‘Ndrangheta a Verona, nel terzo filone dell’inchiesta Isola Scaligera il Comune si costituisce di nuovo parte civile.

‘Ndrangheta a Verona: si terrà venerdì 19 in Corte d’Appello a Venezia l’udienza preliminare relativa al terzo filone d’inchiesta di Isola Scaligera, l’indagine dell’antimafia che, oltre a Taurus, ha fatto emergere la presenza attiva della ‘ndrangheta nel Veronese e che ha portato già a condanne definitive nel primo processo.

Il Comune di Verona intende costituirsi anche in questo caso parte civile. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato il decreto che verrà odepositato in Tribunale dal legale incaricato. Un atto che conferma e dà seguito concreto alla mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel 20 giugno 2024 che impegna il Comune di Verona a costituirsi parte civile in tutti i processi penali che riguardano l’associazione per delinquere e l’associazione a delinquere di stampo mafioso, che comportano gravi conseguenze per la comunità e l’ordine pubblico, promuovendo una politica di contrasto efficace dell’attività criminale mafiosa presente sul territorio veronese.

Le indagini recentemente concluse vedono coinvolti nell’indagine buona parte degli imputati dei filoni precedenti. I reati contestati vanno dal traffico di droga e armi all’estorsione e danneggiamento fino alla frode fiscale, il tutto con l’aggravante del metodo mafioso, e si estendono anche alla provincia.

Zivelonghi: “Forte segnale della città di Verona”.

“Avuto notizia della prima udienza del terzo troncone di Isola Scaligera che si terrà venerdì a Venezia, il Comune ha proceduto ad attivarsi per la costituzione di parte civile ribadendo ancora una volta una presa di distanza netta e un segnale forte che la città di Verona dà rispetto ai comportamenti rispetto ai comportamenti contestati – sottolinea l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Lo sviluppo di questo terzo troncone ribadisce la complessità dei comportamenti illegali e l’assoluta necessità di poter intensificare sul territorio l’attività investigativa”.