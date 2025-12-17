Carnevale veronese, oltre 60 eventi per 8 mesi in tutta la provincia

Bacanal al palo, Carnevale veronese pronto a partire: oltre 60 gli appuntamenti in calendario, per 8 mesi, in tutta la provincia.

Carnevale veronese pronto a partire: mentre il Carnevale di Verona rimane ancora in bilico, sono state presentate oggi, mercoledì 17 dicembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, le iniziative del Coordinamento dei Comitati carnevaleschi della provincia di Verona per il 2026.

Il calendario 2026 – a cui sono stati concessi 80 patrocini – si aprirà con l’annuale cena benefica del Coordinamento dei Comitati carnevaleschi, il 10 gennaio al ristorante “Bistró” del Montresor Hotel a Bussolengo. Il ricavato andrà a sostegno delle cure mediche di una bambina veronese affetta da spina bifida. Il caso era stato segnalato al Coordinamento dalla Maschera del Carnevale Montebaldino “Re del Baldo e Regina”.

Le sfilate prenderanno il via il giorno successivo, domenica 11 gennaio, con la prima tappa a Santo Stefano di Zimella per terminare, quasi otto mesi dopo, il 6 settembre a Torri del Benaco.

Oltre 60 appuntamenti per il Carnevale veronese.

Nel mezzo, si alterneranno oltre 60 appuntamenti del Carnevale veronese – dal lago all’est della provincia, dalla pianura al Baldo – con le elezioni e le investiture delle maschere, le sfilate che vedranno la presenza delle stesse maschere in arrivo da diverse province, venete e non, e dei carri allegorici.

Fra le novità di quest’anno, la promozione di rassegne di presepi e di singoli presepi realizzati dalle diverse associazioni e dai soci del Coordinamento.

Il consiglio del coordinamento dei Comitati carnevaleschi della provincia di Verona è presieduto da Loretta Zaninelli e formato dai vicepresidenti Antonio Soffiati e Arnaldo Bissoli, dal segretario Mirko Menon e dai consiglieri Fabio Michele Sabino, Luciano Dorico e Liliana Zaninelli.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini e la presidente del Coordinamento, Loretta Zaninelli. Erano, inoltre, presenti, il direttore commerciale del Pastificio Avesani, Alessandro Chiarini e il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi.