Una veronese ai vertici nazionale dei Giovani di Confagricoltura

Prestigioso incarico in Confagricoltura ottenuto dalla veronese Silvia Caprara, imprenditrice agricola nell’azienda di famiglia.

Prestigioso incarico ottenuto in Confagricoltura da Silvia Caprara, giovane imprenditrice agricola nell’azienda vitivinicola di famiglia Villa Medici, a Sommacampagna. Ieri è stata nominata vicepresidente dei Giovani di Confagricoltura – Anga, referente per il Nord Italia, al termine dell’assemblea che ha rinnovato gli organi nazionali dell’associazione. Alla presidenza è stato confermato l’imprenditore palermitano Giovanni Gioia.

Silvia Caprara, che dal 2024 è presidente degli under 40 di Confagricoltura Verona, è l’unica donna a fare parte del nuovo comitato di presidenza, che accanto a lei schiera altri due vicepresidenti referenti per il Centro e il Sud Italia. Laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano, 29 anni, nel 2020 è entrata a tempo pieno nell’azienda vitivinicola di famiglia. Due anni fa ha partecipato come delegata dell’Anga al Gymnasium, programma di formazione per futuri leader del settore agricolo tenuto da Wfo (organizzazione mondiale degli agricoltori). In seguito ha rappresentato Anga in diversi convegni in Fao a Roma e alla Cop28 a Dubai.

“Gettiamo il cuore oltre l’ostacolo”.

“È per me un grande onore ricevere questo prestigioso incarico – dice soddisfatta la giovane viticoltrice -. Quando, due anni fa, partecipai alla mia prima assemblea nazionale di Confagricoltura, non avrei mai immaginato di trovarmi oggi qui, con questa responsabilità. L’associazione dei Giovani Anga mi ha dato molto e, in questo nuovo ruolo, spero di poter restituire almeno in parte quanto ho ricevuto. Invito tutti i soci a essere partecipi, a mettersi in gioco e a buttare il cuore oltre l’ostacolo, cogliendo le tante opportunità di crescita e di visibilità che l’associazione offre”.

A sostenere la sua candidatura sono stati, oltre al presidente nazionale Gioia, anche quello regionale Francesco Longhi e tutti i presidenti provinciali del Veneto, tra cui il veronese Alberto de Togni. “Esprimo grande soddisfazione, a nome anche della giunta, per questo prestigiosa nomina riconosciuta al membro di giunta Silvia Caprara – sottolinea il numero uno scaligero -. È una giovane molto preparata e motivata, che sarà sicuramente in grado di farsi valere e apprezzare. Un grande orgoglio per l’agricoltura veronese ma anche per quella di tutto il Veneto, dato che Silvia rappresenterà il Nord del Paese”.

I giovani di Confagricoltura.

In questi anni le imprese agricole condotte dai giovani di Confagricoltura, come l’intero settore primario, hanno attraversato stagioni particolarmente complesse, riuscendo a reagire con concretezza e rafforzando il proprio ruolo sia all’interno della Confederazione, sia nel dialogo con il mondo istituzionale e produttivo. In Italia i giovani imprenditori agricoli sono il 7,5%, una percentuale più bassa rispetto a quella degli altri Paesi europei: da qui la necessità di politiche che incentivino il ricambio generazionale.