Piazza Cittadella, l’albero della discordia: la rivolta social

Verona, l’albero di Natale in piazza Cittadella non piace ai cittadini: pioggia di critiche su Facebook.

L’albero di Natale installato in piazza Cittadella dall’amministrazione di Verona ha ottenuto un risultato immediato: fare discutere. La struttura, lontana dall’immaginario collettivo del Natale fatto di rami verdi e luci calde, ha scosso la comunità veronese, in particolare quella molto attiva sulle pagine Facebook cittadine.

L’opera si presenta con un’estetica decisamente “industrial”: un’alta impalcatura di tralicci metallici neri che sorreggono grandi sfere a specchio. Se nelle intenzioni dei progettisti l’installazione doveva rappresentare un punto di rottura moderno e un omaggio al design contemporaneo, per molti cittadini l’esperimento è fallito.

Non appena le immagini dell’albero hanno iniziato a circolare sul web, il malcontento è esploso. I commenti dei veronesi sui social oscillano tra l’ironico e l’indignato: c’è chi lo ha paragonato a una gru di cantiere e chi lo ha definito un “ecomostro” privo della magia tipica delle festività.