Lazise, allarme furti nelle case: l’appello del Comune

Allerta furti a Lazise: il Comune segnala un aumento di intrusioni e invita i cittadini a collaborare.

Furti nelle abitazioni, il Comune di Lazise lancia l’appello: “Colpiscono al tramonto, segnalate ogni movimento sospetto”. Il Comune di Lazise ha diffuso un avviso ufficiale alla cittadinanza a seguito di un recente e preoccupante incremento di episodi di furto e tentativi di intrusione nelle abitazioni private. Il fenomeno, riscontrato negli ultimi giorni, non riguarda solo il centro cittadino ma sembra estendersi a tutto il territorio comunale e alle aree limitrofe.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, i responsabili di questi atti agiscono prevalentemente nelle fasce orarie serali, approfittando dell’oscurità e dei momenti in cui la vigilanza dei proprietari tende a diminuire. Le Forze dell’Ordine hanno già intensificato il monitoraggio della situazione, ma l’amministrazione comunale ha tenuto a precisare che “la prevenzione richiede una risposta collettiva e una vigilanza attiva da parte di ogni residente”.

Per contrastare questa ondata di criminalità, il Comune ha diramato una serie di raccomandazioni.

Ogni episodio o situazione anomala deve essere segnalata immediatamente al numero di emergenza 112 o direttamente alla stazione dei Carabinieri di Lazise.

È essenziale verificare con cura la chiusura di ogni possibile accesso, inclusi porte, finestre e ingressi secondari.

Prestare particolare attenzione a presenze o movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni, favorendo lo scambio di informazioni con il vicinato.

Per chi dispone di sistemi di allarme, viene ricordata l’importanza di attivarli sistematicamente.