Dopo quello del 15 dicembre, venerdì 19 e sabato 20 altre due repliche dello spettacoli di droni e luci sopra l’Arena di Verona.

Per la prima volta a Verona tanti nasi all’insù ad ammirare, nella serata di lunedì 15 dicembre, nel cielo sopra l’Arena, la coreografia di droni illuminati e sincronizzati che si è stagliata sull’Anfiteatro dando vita a uno spettacolo inedito. Uno speciale evento natalizio che si è tenuto in occasione della presentazione del nuovo nome della multiutility veronese-vicentina, che da Agsm Aim diventerà Magis.

Un progetto che è stato sostenuto da società Agsm Aim e da Generali Italia con il supporto del Comune di Verona, che si ripeterà a grande richiesta anche nelle serate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre (quest’ultimo grazie a Generali Italia),a partire dalle 19.45, quando i droni torneranno sopra l’Arena.

“Uno spettacolo a tema natalizio per augurare alla città buon Natale – sottolinea l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta – e invitare tutti e tutte al prossimo appuntamento delle Olimpiadi invernali 2026. E’ la prima volta che a Verona viene realizzato un evento di questa tipologia, che nella prima proposta della serata del 15 dicembre ha fortemente entusiasmato il pubblico presente. Da qui la volontà di offrire nuovi appuntamenti, accrescendo ulteriormente la ricca programmazione proposta quest’anno dal Comune di Verona con il progetto ‘Natale diffuso’”.