San Bonifacio punta sul teatro dei burattini per il programma natalizio dedicato alle famiglie.

Il Natale si anima a San Bonifacio: al via la magica rassegna del teatro dei burattini per tutte le famiglie. Il Comune, nell’ambito del suo programma culturale natalizio, ha organizzato una speciale rassegna di spettacoli pomeridiani dedicata a bambini e famiglie, un’occasione unica per riscoprire l’arte della marionetta come momento di divertimento e condivisione.

Gli appuntamenti, distribuiti tra dicembre 2025 e gennaio 2026, si svolgeranno presso la suggestiva Sala Barbarani e vedranno la partecipazione di alcune delle compagnie più apprezzate nel panorama del teatro ragazzi.

Programma.

L’appuntamento di sabato 10 gennaio 2026 si preannuncia come il più particolare: la compagnia Budibà proporrà “I tre porcellini e il lupo cattivo” in un nuovissimo formato di teatro da tavolo.

Considerata la capienza limitata richiesta da questo allestimento intimo, lo spettacolo sarà replicato in due orari: alle 16:00 e alle 17:30. Questa è l’unica data per cui l’ingresso, che è gratuito, richiede la prenotazione obbligatoria. Per assicurarsi un posto, è necessario contattare la Biblioteca comunale al numero 045 7611163.

La rassegna si conclude sabato 17 gennaio con un altro grande classico firmato Budibà: “Aladino e la lampada meravigliosa”, tratto dal celebre ciclo de Le Mille e una Notte.

Ingresso gratuito.

Per la maggior parte degli spettacoli – quelli del 20 dicembre, del 3 e del 17 gennaio – l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili nella Sala Barbarani, senza necessità di prenotazione.