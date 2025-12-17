Scooter investe donna anziana in via Arno a Verona.

Uno scooter ha investito una donna anziana nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Verona. E’ successo in via Arno, alle Golosine. Erano circa le 17.30 quando la signora, 82 anni, è finita a terra dopo essere stata urtata da uno scooter.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica. L’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente per i rilievi del caso anche una pattuglia della polizia locale di Verona.