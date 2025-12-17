Due incidenti con le stesse modalità nel giro di pochi minuti a Verona, due auto si schiantano sulla ciclabile di circonvallazione Oriani.

Due incidenti del tutto simili, con la stessa dinamica, a Verona nella mattinata di oggi, mercoledì 17. Si tratta, secondo la ricostruzione della polizia locale, di due fuoriuscite autonome, per fortuna senza danni a persone, avvenute tra le 7 e le 8 in circonvallazione Oriani, con automobilisti finiti sulla pista ciclabile dopo aver danneggiato le auto.

In un caso l’automobilista aveva chiamato il carro attrezzi senza segnalare alla polizia locale di aver danneggiata la segnaletica stradale. Ma é stato rintracciato e sanzionato con oltre 350 euro per fuga dopo incidente con soli danni a cose e con il danneggiamento della segnaletica stradale.

Il contatore degli incidenti da inizio anno ha raggiunto il numero di 1.607, con due decessi a fronte dei 12 dello scorso anno.